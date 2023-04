Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin weicht entgegenkommenden Wagen aus und landet im Graben

Espelkamp (ots)

Auf der L 770 bei Vehlage ereignete sich in den Abendstunden des 28. März eine Unfallflucht, in deren Folge eine Autofahrerin mit ihrem Wagen im Graben landete. Die Verursacher fuhren ohne zu stoppen weiter.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr eine 28-jährige Frau aus Preußisch Oldendorf mit ihrem Opel kurz vor 22 Uhr die L 770 in Richtung Stemwede. Rund 200 Meter vor der Vehlager Straße kamen ihr in Höhe der dortigen Geschwindigkeitsmessanlage zwei nebeneinander fahrende Autos entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem zum Großteil auf ihrer Straßenseite fahrenden Wagen zu verhindern, lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts. Dabei geriet sie auf den Seitenstreifen und von dort in den angrenzenden Straßengraben. Die junge Frau erlitt hierdurch einen Schock und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden.

Nun erhoffen sich die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 Hinweise von möglichen Zeugen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell