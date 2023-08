Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Diebstahl von fünf Katalysatoren

Wismar/Grevesmühlen (ots)

Am gestrigen Tag wurden der Polizei fünf Diebstähle von Katalysatoren in Wismar und Grevesmühlen bekannt. Die Tatzeit lässt sich auf die Nächte vom 03. bis zum 07. August eingrenzen.

Unbekannte Täter haben sich jeweils zur Nachtzeit an einem Renault sowie einem Toyota zu schaffen gemacht, welche in Grevesmühlen im Ploggenseering und Am Wasserturm standen. Auch in Wismar wurden unter Ausnutzung der Dunkelheit die Katalysatoren zweier Renaults sowie eines Opel ausgebaut und mitgenommen. Die Fahrzeuge waren in Wendorf in der Liselotte-Herrmann-Straße, der Hanno-Günther-Straße und der Rudolf-Breitscheid-Straße abgeparkt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Diebstahlshandlungen aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Zeugen, die zur Nachtzeit rund um das vergangene Wochenende ungewöhnliche Beobachtungen an den benannten Orten gemacht haben, können sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 295 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell