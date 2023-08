Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen

Nordwestmecklenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden durch die Polizei in Nordwestmecklenburg insgesamt sieben Personen aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol standen und dabei ein Fahrzeug führten.

So wurde die Polizei am Freitagabend gegen 19:00 Uhr von Zeuginnen über einen vermutlich alkoholisierten Seat-Fahrer informiert, der sein Fahrzeug soeben in ruckartigen Bewegungen geparkt hätte und sich nun in taumelndem Gang wegbewegen würde. Durch eingesetzte Kräfte des Polizeihauptrevieres Wismar konnte der 52-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Zudem habe der Tatverdächtige vor kurzem illegale Drogen konsumiert. Durch eine Ärztin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr wurde durch Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf außerdem ein Fahrradfahrer festgestellt, der in starken Schlangenlinien fuhr. Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,92 Promille anzeigte. Dem 19-jährigen Fahrradfahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt.

In allen Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr beziehungsweise des Fahrens unter Drogeneinwirkung eingeleitet.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell