POL-HB: Nr.: 0648 --Zwei Promille und ein Haftbefehl

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Arbergen, Hermann-Osterloh-Straße Zeit: 4.11.23, 22.10 Uhr

Ein 54 Jahre alter Mann verlor in der Nacht zu Sonntag in Arbergen die Kontrolle über sein Auto und verursachte einen Verkehrsunfall. Er und sein 27-jähriger Beifahrer wurden hierbei schwer verletzt. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss und wurde zudem per Haftbefehl gesucht.

Der 54-Jährige kam in der Hermann-Osterloh-Straße mit seinem Mercedes von der Straße ab und kollidierte mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Skoda und VW Transporter. Rettungswagen brachten die beiden Fahrzeuginsassen in Krankenhäuser, wo beide stationär aufgenommen werden mussten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 54 Jahre alten Fahrer einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und fuhr ohne Versicherungsschutz. Eine weitere Überprüfung ergab, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Wenn er wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden kann, erfolgt eine Fahrt in die Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

