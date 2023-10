Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 - Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht an Anschlussstelle Zeugen gesucht!

BAB 6 - Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen ein Unfall, bei dem ein rücksichtsloser Unfallverursacher bzw. eine Unfallverursacherin anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr ein 26-jähriger VW-Fahrer die BAB 6 entlang und beabsichtigte an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen abzufahren. Hierbei wechselte der 26-Jährige vom rechten Fahrstreifen auf den Ausfädelungsstreifen. Während dessen bemerkte der 26-Jährige einen BMW, welcher verbotswidrig den Standstreifen entlangfuhr und gleichermaßen versuchte, den 26-Jährigen rechts zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, zog der 26-Jährige sein Fahrzeug zurück auf den rechten Fahrsteifen und fuhr hierbei einem bislang unbekannten Autotransporter hinten auf. Dieser führte seine Fahrt jedoch fort, da er die Kollision wohl nicht bemerkt hatte. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der unbekannte BMW-Fahrer bzw. BMW-Fahrerin flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um eine schwarze Limousine gehandelt haben. Der BMW fuhr an der Anschlussstelle Mannheim-Schwetzingen ab.

Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten, insbesondere den Fahrzeugführer des Autotransporters, sich unter der Tel.: 0621 / 47093-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell