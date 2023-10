Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Tätergruppierung entwendet Wohnwagen - Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft einen Wohnwagen, welcher auf einem Parkplatz in der Goldbeckstraße geparkt war. Wie auf Videoaufnahmen erkennbar ist, fuhren die Unbekannten zunächst mit einem BMW X5 auf den Parkplatz. Anschließend stiegen zwei Täter aus dem BMW aus und begaben sich zu dem Wohnwagen. Die Unbekannten befestigten daraufhin den Wohnwagen an dem BMW und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge in Tatortnähe wahrnehmen konnten oder sachdienliche Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.

