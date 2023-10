Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 18-Jährige an Haltestelle bestohlen - weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend wurde eine 18-Jährige an der Haltestelle Betriebshof von einem bisher unbekannten Mann bestohlen. Um 20:30 Uhr befand sich die junge Frau an der Haltestelle und war mit ihrem Handy beschäftigt, als plötzlich ein unbekannter Mann aus Richtung Altstadt auf die 18-Jährige zukam und ihr dabei das Handy aus der Hand riss. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Hauptbahnhof. Die Tat konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca. 185 cm groß, trug weiße Sneaker, eine hellblaue Jeans und eine schwarze Hoodiejacke. Die Kapuze war über den Kopf gezogen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell