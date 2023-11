POL-HB: Nr.: 0651 --Intensivtäter festgenommen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Arbergen, Hermann-Osterloh-Straße Zeit: 4.11.23, 22.10 Uhr Ein 54 Jahre alter Mann verlor in der Nacht zu Sonntag in Arbergen die Kontrolle über sein Auto und verursachte einen Verkehrsunfall. Er und sein 27-jähriger Beifahrer wurden hierbei schwer verletzt. Der Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss und wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Der 54-Jährige kam in der ...

mehr