POL-GF: Fahrt nach Kontrolle beendet

Gifhorn (ots) - Am 27.10.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei den Geschädigten sucht. Eine 76-jährige Frau fuhr gegen 12:00 Uhr an einem LKW vorbei, der am Rad der Allensteiner Straße in Gifhorn stand. Dabei touchierte sie vermutlich diesen LKW, bemerkte den dadurch an ihrem Skoda Fabia entstandenen Schaden jedoch erst später. Sie zeigte den Unfall anschließend in der Polizeidienststelle in Gifhorn ...

