Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter zu Unfall gesucht

Gifhorn (ots)

Am 27.10.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei den Geschädigten sucht. Eine 76-jährige Frau fuhr gegen 12:00 Uhr an einem LKW vorbei, der am Rad der Allensteiner Straße in Gifhorn stand. Dabei touchierte sie vermutlich diesen LKW, bemerkte den dadurch an ihrem Skoda Fabia entstandenen Schaden jedoch erst später. Sie zeigte den Unfall anschließend in der Polizeidienststelle in Gifhorn an, die Polizeibeamten konnten nach der Aufnahme des Unfalls den LKW jedoch nicht mehr antreffen.

Zu diesem Unfall sucht die Polizei Gifhorn Zeugen und den Geschädigten. Möglicherweise handelte es sich bei dem LKW um einen Möbeltransporter. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell