Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Sachbeschädigung

Wesendorf (ots)

Unbekannte richteten in den vergangenen Tagen in Wesendorf Schaden an. Durch die einzelnen Schlitze des Briefkastens eines Mehrfamilienhauses an der Gifhorner Straße drückten unbekannte Täter mehrere Eier. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:00 Uhr am vergangenen Montagnachmittag und 07:45 Uhr am heutigen Mittwochmorgen. Ebenfalls mit Eiern, zusätzlich jedoch auch mit goldener Sprühfarbe wurden diverse Fenster, Außenwände und eine Eingangstür der Schule an der Alten Heerstraße beschädigt. Hierzu kam es ebenfalls am Anfang dieser Woche, zwischen 10:00 Uhr am Montagmorgen und 07:45 Uhr am Mittwochmorgen. Die Polizei Wesendorf leitete Strafverfahren ein und sucht Zeugen zu den jeweiligen Ereignissen. Hinweise werden in beiden Fällen unter der Telefonnummer 05376 976560 entgegengenommen.

