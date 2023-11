POL-GF: Kind von Auto angefahren

Calberlah (ots) - Bereits im Zeitraum vom 13.10. bis 18.10.2023 wurden ein Radler und ein Rüttelstampfer an einer Baustelle in Calberlah von Unbekannten beschädigt. Die Unbekannten trennten die Schläuche der Maschinen mit einem glatten Schnitt durch. Die Baustelle befindet sich in der Straße An der Sporthalle in Calberlah. Die Polizei in Meine sucht Zeugen, die Hinweis zu den Verursachern geben können. Hinweis nimmt ...

