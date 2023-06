POL-UN: Unna - Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Unna (ots) - Innerhalb weniger Minuten hat ein bislang unbekannter Täter auf einem Fahrrad am Sonntagmorgen (25.06.) in Unna zwei Seniorinnen die Handtaschen geraubt. Gegen 10.30 Uhr entriss er einer 84-Jährigen in der Straße Hinterm Gradierwerk die Handtasche. Dabei kam die Seniorin zu Fall. Leicht verletzt musste sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

