Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Zu schnell in die Kurve

Von der Straße kam am Dienstag in Heidenheim ein 18-Jähriger ab.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahranfänger mit seinem Audi kurz vor 13.30 Uhr in der Dieselstraße. Von dort bog er nach links in die Daimlerstraße ab. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi krachte in zwei am Straßenrand geparkte Autos. Die und der Audi wurden dabei erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise blieb er 18-Jährige sowie seine 15 und 17 Jahre alten Mitfahrer unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort und brachte den Fahrer vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 27.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de; bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++2042139 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell