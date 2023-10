Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B311 - Fahrstreifen gewechselt

Am Dienstag verursachte eine VW-Fahrerin in Ehingen einen Unfall mit Sachschaden.

Kurz vor 7 Uhr war die 52-Jährige mit ihrem Auto in der Münsinger Straße unterwegs. Sie fuhr vom Kreisverkehr zur B311 und wollte dort von dem Einfädelungsstreifen nach links in Richtung Ulm weiterfahren. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen übersah sie wohl einen 69-Jährigen. Der fuhr mit einem Mazda neben dem VW. Die Autos stießen zusammen. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 3.000 Euro. Die beiden Autos blieben fahrbereit.

