POL-UL: (BC) Erlenmoos/B312 - Kran streift Sattelzug

Am Dienstag entstand bei einem Unfall bei Erlenmoos Sachschaden an vier Fahrzeugen.

Gegen 16.15 Uhr war ein 48-Jähriger mit einem Kran auf der B312 von Berkheim in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Zwischen Eichenberg und Edenbachen kam ihm ein Sattelzug entgegen. Da der 48-Jährige wohl nicht weit genug rechts fuhr, kam es zum Spiegelstreifer. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Durch umherfliegende Teile entstanden an zwei hinterherfahrenden Autos ebenfalls Schäden. An einem Audi, der zur Unfallzeit hinter dem Sattelzug fuhr, entstand ein Schaden von circa 8.000 Euro. Den Schaden an einem Toyota, der hinter dem Kran fuhr, schätzt die Polizei Ochsenhausen auf 2.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu Schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

