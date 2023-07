POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Obernkirchen (ots) - (ma) Polizeibeamte der Polizeistation Obernkirchen stoppten am Donnerstag gg. 11.50 Uhr einen 16jährigen Jugendlichen auf der Rathenaustraße in Obernkirchen, der mit einem unversicherten E-Scooter fuhr. Dem Obernkirchener, dem eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ins Haus steht, wurde die Weiterfahrt sofort untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg ...

