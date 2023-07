POL-NI: Stadthagen - Ferienspaßaktion bei der Polizei

Nienstädt/Hespe (ots) - (ma) In Hespe ist eine Ortstafel an der Hauptstraße gestohlen worden. Der Diebstahl ist am Mittwoch bei der Polizeistation in Nienstädt durch die geschädigte Gemeinde Hespe angezeigt worden. Die Tatzeit dürfte sich von Fr., 14.07. auf Sa., 15.07.23 belaufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Nienstädt, Tel.: 05724-397430, entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 ...

mehr