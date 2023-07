POL-NI: Ortsschild gestohlen

Bückeburg (ots) - (ma) Einer 80jährigen Kundin eines Einkaufsmarktes in der Bückeburger Kreuzbreite ist am Mittwoch zwischen 12.30 und 14.00 Uhr das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden, die während des Einkaufs im Einkaufswagen stand. In der blauen Geldbörse befanden sich neben 100 Euro Bargeld alle wichtigen Ausweise bzw. Bankkarten der Geschädigten. Hinweise auf einen möglichen Taschendieb liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

