Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Altkleidercontainer gestohlen - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Eine ungewöhnliche Onlineanzeige ging jüngst bei der Polizei in Eystrup ein: Demnach haben bislang unbekannte Täter einen Kleidercontainer vom Parkplatz des Penny-Marktes an der Bahnhofstraße in Eystrup gestohlen.

Laut der Anzeige muss der Container in der Zeit vom Morgen des 11. Juli bis zum Morgen des 13. Juli entwendet worden sein. Der Container mit roter Lackierung und Beklebung mit weißen Kleidungsstücken hatte einen Wert von ca. 650 Euro und gehört einer Firma mit Sitz in Schleswig-Holstein.

Wer hat Personen gesehen, die den Container abtransportiert haben oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eystrup unter 04254/802210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell