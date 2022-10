Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch in Klosterstraße

Menden (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstag, gegen 12:20 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße, indem sie Haus- und Wohnungstür aufhebelten. Über eine Handy-App beobachtete der Wohnungseigentümer über Kameras die zwei Einbrecher. Da er sich noch in der Nähe des Hauses befand, begab er sich dorthin und machte auf sich aufmerksam. Die Einbrecher flüchteten daraufhin über die Haustür in Richtung Schattweg. Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

1.Täter

- 20-25 Jahre alt - ca. 1.75-1.80m groß - schlank - schwarze "The Noth Face" Winterjacke - Jeanshose - schwarze "Nike" Sneaker - schwarze Handschuhe

2.Täter

- 20-25 Jahre alt - ca. 1.75m-1.80m groß - schlank - graue Jogginghose - gelbe Winterjacke - schwarze Basecap - schwarze Sneaker - schwarze Handschuhe

Die Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Sie machten nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die die Täter auf ihrer Flucht beobachtet haben oder Hinweise zu deren Identität geben können. Zeugen können sich unter 02373/9099-0 mit der Wache Menden in Verbindung setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell