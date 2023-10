Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Kreisel Unfall verursacht

Leicht verletzt wurde ein 24-Jähriger am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 8.40 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner in der Straße Pranger unterwegs. Er fuhr mit seinem Iveco in den Kreisverkehr ein. Dort war bereits ein 24-Jähriger mit seiner Honda unterwegs. Auf dessen Vorfahrt achtete der 36-Jährige nicht. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Motorradfahrer seine Maschine ab. Dabei stürzte er auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Rettungskräfte versorgten den Zweiradfahrer an der Unfallstelle und brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 5.000 Euro.

++++2038635(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell