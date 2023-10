Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Streit eskaliert

Eine Auseinandersetzung auf dem Marktplatz endete am Montagabend in Laichingen handgreiflich.

Ulm (ots)

Kurz vor 21.30 Uhr gerieten drei Männer auf dem Marktplatz in Streit. Warum es zu den verbalen Streitigkeiten gekommen war, ist bislang nicht bekannt. Der Streit eskalierte und dabei griff ein 42-Jähriger einen 23-Jährigen an den Hals. Das Opfer konnte sich losreißen und wurde kurz darauf von einem weiteren 35-Jährigen Angreifer erneut am Hals gepackt. Auch den zweiten Angriff konnte der 23-Jährige selbst abwehren. Verletzt wurde er bei den Angriffen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Auf die 35 und 42 Jahre alten Männer kommen nun Anzeigen zu.

