POL-GM: Einbruch in Nagelstudio

Gummersbach (ots) - Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Korlenbergstraße in Rebbelroth haben Einbrecher am Samstag (5. August) Bargeld und einen MP3-Player gestohlen. Zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr verschafften sich die Eindringlinge durch die aufgehebelte Wohnungstür Zugang. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

