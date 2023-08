POL-GM: Wohnungseinbruch

Nümbrecht / Gummersbach (ots) - In eine Grundschule in Gaderoth wollten Kriminelle in den vergangenen Tagen einbrechen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen Donnerstag (3. August), 16 Uhr und Freitag (4. August), 7:30 Uhr an der Tür zur Grundschule in der Straße "Auf dem Höchsten". Dabei lösten sie die Alarmanlage aus, woraufhin sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter ...

