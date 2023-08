POL-GM: Reifendiebe schlugen in Lindlar zu

Lindlar (ots) - Unbekannte sind in Linde, in der Straße "Reudenbach", in eine Scheune eingebrochen und haben dort mehrere Gegenstände gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag (1. August), 13 Uhr und Samstag (5. August), 10 Uhr öffneten die Täter gewaltsam das Vorhängeschloss der Scheune und gelangten so hinein. In der Straße Kirschbäumchen versuchten Langfinger, in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Im ...

mehr