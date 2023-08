POL-GM: Einbruch in Scheune und Lebensmittelmarkt

Bergneustadt (ots) - Am Kreisverkehr Kölner Straße / Talstraße sind am Donnerstag (3. August) zwei Autos zusammengestoßen. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen; an den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Ein 22-jähriger Bergneutädter fuhr um 19:15 Uhr mit seinem BMW auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Gummersbach-Derschlag. Er fuhr in den Kreisverkehr ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 45-jährigen Gummersbachers kam, der aus ...

