POL-PDLD: A65/AS LD-Nord und Edenkoben - Nötigung

Bellheim (ots) - Der am 12.02.2023 alleinverunfallte Fahrradfahrer in Bellheim erlag am Donnerstag seinen Verletzungen. Aus noch ungeklärter Ursache stürze der 76-jährige Mann mit seinem Fahrrad an der Fortmühlstraße in Bellheim, wobei er sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Nachtragsmeldung: 76-Jähriger nach Fahrradunfall verstorben Am 12.02.2023 ereignete sich in Bellheim ein Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung ...

