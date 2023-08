Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In einer Kurve die Kontrolle verloren

Wipperfürth (ots)

In einer Linkskurve in Wipperfürth-Agathaberg hat vergangene Nacht (6. August) ein 24-jähriger Wipperfürther die Kontrolle über sein Auto verloren. Gegen 0:45 Uhr fuhr er auf der L 302 (Vordermühle) in Fahrtrichtung Wipperfürth. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er bei nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über seinen Daimler. Er kam nach rechts von der Fahrbahn und fuhr über einen Grünstreifen. Schließlich landete er in mit Brennholz gefüllten Gitterboxen. Der 24-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An seinem Daimler entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell