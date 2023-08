Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren

Radevormwald (ots)

In Remlingrade hat am Donnerstagnachmittag (3. August) ein 19-jähriger Remscheider in einer Kurve die Kontrolle über seinen Dacia Sandero verloren. Um 15:45 Uhr fuhr er auf der regennassen Verbindungsstraße zwischen Remlingrade und der L 414 in Fahrtrichtung L 414. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, wobei er erst gegen die linksseitige Leitplanke prallte und anschließend mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 31-jährigen Radevormwalders kollidierte. Bei dem Unfall zogen sich der 19-jährige Daciafahrer sowie seine 17-jährige Begleiterin leichte Verletzungen zu. Beide kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos sowie der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden; die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und notwendige Reinigungsarbeiten bis etwa 18:30 Uhr komplett gesperrt.

