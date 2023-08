POL-GM: Einbruch in Kita

Lindlar (ots) - Der vermisste Senior aus Schmitzhöhe (Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5571572) heute Vormittag (2. August) in einem Waldgebiet zwischen Schmitzhöhe und dem Schloss Georgshausen tot aufgefunden worden. Nachdem Suchmaßnahmen am 31. Juli und am gestrigen Tag ohne Ergebnis verlaufen waren, setzte am heutigen Morgen eine Rettungshundestaffel der Johanniter die Suche in dem ...

mehr