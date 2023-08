Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall durch Niesanfall

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Ein Niesanfall hat am Dienstagmittag (1. August) dazu geführt, dass eine Autofahrerin auf der Kölner Straße in Brüchermühle die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in einen geparkten PKW krachte. Eine 69-jährige Autofahrerin aus Waldbröl war gegen 13.10 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Wiehl gefahren, als sie plötzlich mehrfach niesen musste. Dabei kam sie mit ihrem BMW nach rechts von Fahrbahn ab und rammte einen dort parkenden Ford, der daraufhin mit dem Fahrzeugheck gegen einen kleinen Baum schleuderte. Die 69-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell