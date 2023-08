Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vermisster 89-Jähriger tot aufgefunden

Lindlar (ots)

Der vermisste Senior aus Schmitzhöhe (Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5571572) heute Vormittag (2. August) in einem Waldgebiet zwischen Schmitzhöhe und dem Schloss Georgshausen tot aufgefunden worden. Nachdem Suchmaßnahmen am 31. Juli und am gestrigen Tag ohne Ergebnis verlaufen waren, setzte am heutigen Morgen eine Rettungshundestaffel der Johanniter die Suche in dem Waldgebiet, in dem der Vermisste oft spazieren ging, fort. Dabei konnte der Vermisste leblos abseits der Wege und durch Buschwerk verdeckt von einem Hund aufgespürt werden. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nicht mehr helfen und stellte den Tod des 89-Jährigen fest. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein; Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

