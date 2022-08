PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfällen in Baustellenbereich +++ Rollerfahrer wird übersehen und stürzt +++ Zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen

Limburg (ots)

1. Mehrere Verletzte bei Auffahrunfällen in Baustellenbereich, A 3, zw. Bad Camberg und Limburg-Süd, 10.08.2022, gg. 10.20 Uhr

(pa)Am Donnerstagvormittag kam es auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd zu einem Unfallgeschehen mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen, das in der Folge bis in den Nachmittag für Stau und eine starke Auslastung der Umleitungsstrecken sorgte. Gegen 10.20 Uhr fuhr ein Pkw in einem einspurigen Baustellenbereich in Höhe Brechen einem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Nachdem mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer zunächst noch rechtzeitig bremsen konnten, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Bei diesem wurden fünf weitere Fahrzeuge - teils durch Aufschieben - beschädigt und mehrere Personen verletzt. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt sechs Verletzte, die zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Bis zum Abschluss der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten, die bis etwa 14.40 Uhr andauerten, war die Autobahn in nördlicher Fahrtrichtung über mehrere Stunden voll sowie in südlicher Richtung auf einer Fahrspur gesperrt.

2. Rollerfahrer wird übersehen und stürzt, Landesstraße 3025, Bereich Weilmünster, Lützendorf, Ringstraße, Mittwoch, 10.08.2022, 19:00 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend ist in der Nähe des Weilmünsterer Ortsteils Lützendorf ein 51-jähriger Rollerfahrer gestürzt. Der in Weilmünster wohnhafte Mann war gegen 19:00 Uhr auf der L 3025 von Weilmünster kommend in Fahrtrichtung Lützendorf unterwegs, als er von dem 22-jährigen Fahrer eines VW Crafter übersehen wurde. Dieser war in der entgegengesetzten Richtung unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Ringstraße abzubiegen. Der Zweiradfahrer reagierte, indem er stark abbremste und dem abbiegenden Fahrzeug nach rechts auswich. Bei dem sich anschließenden Sturz erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen. Zudem entstanden an seinem Roller Beschädigungen in Höhe von etwa 750 Euro.

3. Zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen, Weilburg, Bundesstraße 456, Limburg, Bundesstraße 49, Donnerstag, 11.08.2022

(jn)Mehrere Dutzend Geschwindigkeitsverstöße wurden heute von der Polizeidirektion Limburg-Weilburg bei Weilburg und Limburg festgestellt und daraufhin entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zunächst wurde zwischen 08:20 Uhr und 09:40 Uhr auf der B 456 vor der Abfahrt Waldhausen gemessen. Hier war das Fahrverhalten nahezu vorbildlich. Lediglich sieben Überschreitungen im Verwarngeld-Bereich gab es zu bemängeln. Anders im Verlauf der nächsten Kontrolle auf der B 49 auf Höhe der Ahlbacher Spange. Zwischen 10:15 Uhr und 11:25 Uhr waren 49 Verkehrsteilnehmer zu schnell, wobei 23 deutlich zu schnell waren und nun mit Bußgeldverfahren rechnen müssen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell