Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kontrollen der Polizei im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

In den vergangenen Wochen sind vermehrt Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bei der Polizei eingegangen. Beschrieben wurde rücksichtsloses Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmenden, die sich insbesondere auf den großen Einfallstraßen über Verkehrsregeln hinwegzusetzen schienen. Erste Geschwindigkeitskontrollen bestätigten das beschriebene Verhalten:

Am gestrigen Samstag, 08. Oktober 2022, führte die Polizei nun Kontrollaktionen durch. Neben erfahrenen Beamtinnen und Beamten der Polizei Delmenhorst und der Autobahnpolizei Ahlhorn nahmen auch junge Studierende der Polizeiakademie an der Kontrolle teil. Unterstützung erhielten sie von vier Angehörigen des Technischen Hilfswerks, die für die Ausleuchtung der Kontrollstellen sorgten.

Ab 17:00 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten zunächst in Höhe der Grundschule Iprump-Stickgras. Hier fielen zwei Männer auf, die ihre Fahrzeuge individuell bearbeitet hatten, um deren Optik zu verbessern. Ein 42-jähriger Delmenhorster hatte an seinem tiefergelegten Mercedes Räder montiert, die nicht zulässig waren. Ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Stuhr hatte an der Fahrer- und Beifahrerscheibe seines Pkws unzulässige Tönungsfolien angebracht. Beide Verstöße führten zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ein weiterer Mann fuhr auf der Bremer Heerstraße mit seinem Pkw auf eine Beamtin zu. Auf das Signal zum Halten reagierte er erst zeitverzögert, weil er durch die Nutzung eines Smartphones abgelenkt war. Gegen ihn ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

Die Kontrollstelle an der Bremer Heerstraße wurde um 19:00 Uhr abgebaut. In den folgenden zwei Stunden waren die Teilnehmenden im Stadtgebiet Delmenhorst unterwegs und führten mobile Kontrollen durch.

Um 21:00 Uhr wurde eine weitere, stationäre Kontrollstelle auf dem Hasporter Damm errichtet. In diese Kontrolle geriet anfangs ein 26-jähriger Delmenhorster, der seinen Mercedes tiefergelegt hatte. Zusätzlich schien der Pkw zu laut zu sein. Ein ungeeichtes Messgerät zeigte einen Wert von 97 Dezibel an. Der Mercedes wurde sichergestellt und bei einer Prüforganisation abgestellt, wo eine weitere Prüfung erfolgen wird. Bei einem 19-Jährigen aus dem Landkreis Nienburg hatten die Beamten zudem den Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Durchgeführte Tests auf Basis von Urin zeigten den möglichen Konsum von Amphetamin an. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.

Die Kontrollstelle am Hasporter Damm wurde um 23:00 Uhr abgebaut. Anschließend folgten nochmal mobile Kontrollen im Stadtgebiet. Bis Mitternacht wurden so insgesamt 137 Fahrzeuge und 183 Personen kontrolliert. In 18 Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten festgestellt, die vor Ort durch die Zahlung eines Verwarngeldes (< 60 Euro) beglichen werden konnten. Zwölf festgestellte Verstöße hatten die Einleitung eines Bußgeldverfahrens zur Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch