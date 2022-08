Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ingelheim: Einbruch in Firmengelände

Ingelheim (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet Ingelheim-Nord Kupferkabel im sechsstelligen Bereich entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

