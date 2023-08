Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Quadfahrer

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Quadfahrer. Am Sonntag (06.08.2023) gegen 03:40 Uhr befuhr ein 40 jähriger Hückeswagener mit seinem Quad die B483 (Herweg) in Fahrtrichtung Radevormwald. Im Bereich der Ortslage Herweg kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Zaun und kippte um. Der Fahrer erlitt dadurch lebensgefährliche Verletzungen. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizei sperrte die B487 im Bereich des Unfallorts für die Dauer der Unfallaufnahme. Aufgrund dessen kam es nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell