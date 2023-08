Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Grundschule

Nümbrecht / Gummersbach (ots)

In eine Grundschule in Gaderoth wollten Kriminelle in den vergangenen Tagen einbrechen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen Donnerstag (3. August), 16 Uhr und Freitag (4. August), 7:30 Uhr an der Tür zur Grundschule in der Straße "Auf dem Höchsten". Dabei lösten sie die Alarmanlage aus, woraufhin sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Auch in Gummersbach war ein Grundschulgelände Ziel von Einbrechern. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag (4. August), 7 Uhr verschafften sich Langfinger auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Container auf dem Gelände der Grundschule Bernberg im Ulmenweg. Die Täter entwendeten eine Musikbox sowie Werkzeuge. Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

