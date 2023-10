POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.10.2023. LICHTBILD im Anhang.

Polizei Salzgitter

Polizei berät über Sicherheitsfragen. (LICHTBILD im Anhang).

Die Polizei berät am 07.10.2023 ab 10 Uhr in Wolfenbüttel auf dem Schloßplatz. Interessierte können den Beamtinnen und Beamten Fragen zum Thema Einbruchschutz und zur Thematik von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen stellen. Gerade zum Beginn der dunkleren Jahreszeit kommt es häufiger zu Einbruchsdelikte. Wir möchten, dass sie sicher leben und zielgerichtete Maßnahmen zum Einbruchsschutz an ihrem Haus oder ihrer Wohnung treffen können.

Die Experten vom Präventionsteam erwarten sie in dem sichtbaren Infomobil.

