Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Schloßplatz, 04.10.2023 07:30 Uhr - 13:10 Uhr

E-Scooter gestohlen

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Mittwochmorgen in der Innenstadt von Wolfenbüttel einen gesichert abgestellten E-Scooter "4 Pro" aus einem dortigen Fahrradständer. Der Schaden beläuft sich auf knapp 800EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen

Papiertonne brannte

Wolfenbüttel, Mascheroder Straße, 04.10.2023 17:00 Uhr

Auf dem Gelände einer Jugendeinrichtung kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand einer Papiertonne. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit können noch keine Angaben über die Brandursache gemacht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 150EUR geschätzt.

Turnhalle beschädigt

Hornburg, Börßumer Straße, 30.09.2023 15:00 - 04.10.2023 07:30 Uhr

An einer Schule in Hornburg kam es durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einer Turnhalle. Dabei wurden sowohl eine Telefonleitung aus der Wand gerissen und anschließend zerstört als auch ein dortiger Klingelknopf aus der Verankerung gerissen. Dabei entstand ein Schaden von ca. 400EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schladen unter 05335/929660 entgegen.

Flüchtiger Autofahrer gesucht

Erkerode, Landesstraße 629, Reitlingstal, 03.10.23, 15:00 Uhr

Der 46-jährige Fahrer eines VW Touran befuhr am Dienstagnachmittag das Reitlingstal auf der L629. Dabei kam ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Hyundai mit Wolfenbütteler Kennzeichen entgegen. Dieser habe eine Kurve so geschnitten, dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter 05306/932230 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell