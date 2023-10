Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.10.2023 (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Wolfenbüttel (ots)

13 neue Polizistinnen und Polizisten für Wolfenbüttel

Das Polizeikommissariat Wolfenbüttel freut sich über 13 Neuzugänge. Dabei wurden 6 Polizistinnen und Polizisten direkt von der Polizei Akademie, nachdem sie in der vergangenen Woche erfolgreich ihr Bachelor-Studium absolviert haben, als auch 7 Kollegen aus anderen Inspektionen, wie Braunschweig, Goslar und Wolfsburg, zur Unterstützung in die Dienststellen in und um Wolfenbüttel versetzt.

Der Leiter des Polizeikommissariats Wolfenbüttel, Herr Andreas Twardowski, begrüßte gemeinsam mit den Stationsleitern aus Schladen und Schöppenstedt die neuen Kollegen am Mittwochmorgen in den Räumlichkeiten der Dienststelle und wünschte allen einen gelungenen Start in ihren neuen Fachbereichen.

Die zukünftige Verwendung ist dabei ganz unterschiedlich. Einige werden im ermittelnden Bereich und im Einsatz- und Streifendienst des Kommissariats Wolfenbüttel eingesetzt, andere wiederum unterstützen die Polizeistationen in Schladen und Schöppenstedt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell