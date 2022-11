POL-WES: Moers - Manipulation an Moerser Geldautomat - Polizei gibt Tipps zu Skimming

Moers (ots) - Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr kam es in Moers zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte mit zwei getrennten Wohnungen an der Straße Treibweg. Aus bislang unbekannter Ursache stand die Wohnung im Erdgeschoss des Hauses in Flammen. Die 46-jährige Bewohnerin konnte sich in Sicherheit bringen und wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. ...

mehr