Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.10.2023.

Salzgitter (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruch.

Salzgitter, Lebenstedt, Wilhelm-Kunze-Ring, 30.09.2023, 14:00 Uhr-04.10.2023, 09:15 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte versucht, die Eingangstür des kosmetischen Einzelhandelsgeschäftes gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen in das Geschäft gelang jedoch nicht. Durch das Einwirken auf die Tür entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Nach Einbruchsversuch wurde ein geringer Sachschaden verursacht.

Salzgitter, Bad, Pommernring, 27.09.2023, 11:00 Uhr-28.09.2023, 12:00 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten versucht, sich einen gewaltsamen Zutritt in das Wohnhaus zu verschaffen. Trotz Gewaltanwendung auf die Hauseingangstür gelang es nicht, das Haus zu betreten. Es wurde ein Schaden in nur geringer zweistelliger Höhe verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Wohnhaus geriet in Brand.

Salzgitter, Bad, Gittertor, 04.10.2023, 22:50 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Vorbau eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Ausweitung des Brandes verhindern. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Wohnhaus nicht bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und führt eine Ermittlung der Brandursache durch. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell