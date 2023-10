Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.10.2023.

Peine (ots)

Feuer beschädigte einen Rollmüllcontainer.

Peine, Hopfenstraße, 05.10.2023, 01:00 Uhr.

Ein Hinweisgeber hatte die Rettungskräfte zu einem Brand an einer Wertstoffinsel alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, denoch entstand an dem zerstörten Müllcontainer ein Schaden von ca. 600 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu richten.

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt.

Peine, Eichendorffstraße, 26.09.2023, 15:30 Uhr-27.09.2023, 08:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass durch eine unbekannte Täterschaft verfassungswidrige Kennzeichen an einzelnen Stellen des Schulgebäudes aufgebracht wurden. Insbesondere waren Fensterscheiben tatbetroffene Objekt. Zeitgleich konnten auf dem Betonpflaster Geschlechtsorgane in verschiedenen Größen festgestellt werden. Der polizeiliche Staatsschutz bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05171 999-0.

