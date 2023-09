POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Freitag, 15.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 06.00 Uhr bis 19.20 Uhr, wurde in der Güterstraße ein goldfarbenes Pedelec der Marke Cilo entwendet. Es stand verschlossen in Höhe des Bahnhofes. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Ein weiteres Pedelec wurde am Samstag, 16.09.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr, entwendet. Es stand verschlossen bei den ...

