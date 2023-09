Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Autobahn A 98 - auf Baustellenabsperrung aufgefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.09.2023, gegen 13.10 Uhr, kam ein 27-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf einer Betonabsperrung zum Stehen. Er befuhr die Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden, als er bei der Baustelle auf der Dultenaugrabenbrücke geradeaus auf die Betonabsperrung fuhr. Die Absperrung dient der Abtrennung der Fahrspuren. Nach etwa 45 Metern kam der Pkw des 27-Jährigen auf der Betonabsperrung zum Stehen. Räder des Pkw verkeilten sich in die Absperrung, was ein Umkippen des Fahrzeugs wohl verhinderte. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw musste geborgen werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an der Absperrung ist hier nicht bekannt. Beschädigte Elemente der Absperrung mussten ausgewechselt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma angefordert. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen 15.45 Uhr konnte die Sperrung der Autobahn wieder aufgehoben werden.

