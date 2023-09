Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Flucht mit E-Scooter endet an Polizeifahrzeug - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle kollidierte ein 30 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter mit einem Polizeifahrzeug. Der 30-Jährige, welcher ohne ein Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter unterwegs war, sollte am Sonntag, 17.09.2023, kurz nach 15.00 Uhr, in der Ernst-Hänßler-Straße kontrolliert werden. Der Rollerfahrer missachtete alle Anhaltezeichen der Polizei. Er flüchtete über die Neumatttstraße, Albert-Schweitzer-Straße und bog in die Hermann-Burte-Straße ein. Dort konnte er von der Polizei überholt werden. Nach dem Überholvorgang wurde das Polizeifahrzeug schräg auf der Fahrbahn abgestellt. Im weiteren Verlauf kollidierte der Fahrer des E-Scooter mit der rechten Seite des Polizeifahrzeuges. Nach dem Sturz habe sich der 30-Jährige aufgerichtet und sei davongerannt. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte der 30-Jährige vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen konnten geringe Mengen Betäubungsmittel beschlagnahmt werden. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht besteht, dass der 30-Jährige zudem unter Einwirkung von berauschenden Mitteln mit einem Kraftfahrzeug unterwegs war. Der Sachschaden an dem Polizeifahrzeug wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Einige Passanten sollen die Verfolgungsfahrt beobachtet haben. Diese mögen sich bitte als Zeugen zur Verfügung stellen und sich bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, melden.

