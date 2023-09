Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Pocket Bike brennt in den Reben - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.09.2023, kurz nach 20.00 Uhr, brannte in den Reben bei Liel ein sogenanntes "Pocket Bike". Ein Zeuge beobachtete im Bereich des Mühlehof in Liel einen dunklen Pkw, der in den Reben anhielt. Drei junge Männer seien aus dem Pkw ausgestiegen und hätten ein Pocket Bike ausgeladen. Kurze Zeit später nahm der Zeuge einen lauten Knall wahr und sah das brennende Pocket Bike. Die jungen Männer bemerkten vermutlich den Zeugen und flüchteten mit dem dunklen Pkw durch den Rebberg. Die Feuerwehr löschte das Pocket Bike und die angrenzende Grünfläche, auf welches das Bike stand, ab. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Der Polizeiposten Kandern hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Pocket Bike, den drei jungen Männer oder dem dunklen Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um einen BMW handeln. Der Polizeiposten nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07626 977800 entgegen.

