Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Malsburg-Marzell: Zerborstene Glasflasche verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Eine unter dem Fahrzeugsitz zerborstene Mineralwasserflasche aus Glas verursachte am Sonntag, 17.9.2023, gegen 09.50 Uhr, einen Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße 6350, als zwischen Marzell und Malsburg in einer Kurve eine hinter dem Fahrersitz stehende Kiste mit Mineralwasser umkippte. Dabei zerbrach eine Glasflasche unter dem Sitz. Die 22-Jährige erschrak, schaute wohl kurz nach hinten und verlor die Kontrolle über den Pkw. Sie kam nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte im Anschluss mit der linken Schutzplanke. Die Schutzplanke wurde auf einer Länge von etwa 15 Metern beschädigt. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und übergab sie in die Obhut ihrer Familienangehörigen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell