POL-GF: Diebstahl aus Drogerie - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots) - Am vergangenen Sonntag, dem 10.09.2023, kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatz der Allerwelle in Gifhorn. Ein 33-Jähriger hatte seinen schwarzen Volkswagen Passat gegen 10:30 Uhr in einer der Parkreihen abgestellt, gegen 15:15 Uhr fuhr er wieder nach Hause. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den Passat vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatte den Unfall ...

